Українців попередили про негоду у низці регіонів

У неділю, 11 грудня, у низці західних областей України очікується негода, яка може призвести до погіршення руху транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС у Facebook .

Там зазначають, що у Волинській, Рівненській, Львівській та Закарпатській областях будуть опади (мокрий сніг та дощ), місцями ожеледиця. Вночі та вранці у більшості північних та центральних областей прогнозується туман, видимість 200-500 метрів.

"Погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг, вулиць", - додають у ДСНС.