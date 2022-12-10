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Українців попередили про негоду у низці регіонів

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Субота 10 грудня 2022 15:40
Українців попередили про негоду у низці регіонів Фото: українців попередили про негоду в низці регіонів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У неділю, 11 грудня, у низці західних областей України очікується негода, яка може призвести до погіршення руху транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС у Facebook.

Там зазначають, що у Волинській, Рівненській, Львівській та Закарпатській областях будуть опади (мокрий сніг та дощ), місцями ожеледиця. Вночі та вранці у більшості північних та центральних областей прогнозується туман, видимість 200-500 метрів.

"Погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг, вулиць", - додають у ДСНС.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Києві попередили про негоду з другої половини дня. Сильний туман утримається до ранку 11 грудня.

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