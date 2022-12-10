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Украинцев предупредили о непогоде в ряде регионов

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Суббота 10 декабря 2022 15:40
Украинцев предупредили о непогоде в ряде регионов Фото: украинцев предупредили о непогоде в ряде регионов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В воскресенье, 11 декабря, в ряде западных областей Украины ожидается непогода, которая может привести к ухудшению движения транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Facebook.

Там отмечают, что в Волынской, Ровенской, Львовской и Закарпатской областях будут значительные осадки (мокрый снег и дождь), местами гололед. Ночью и утром в большинстве северных и центральных областей прогнозируется туман, видимость 200-500 метров.

"Погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог, улиц", - добавляют в ГСЧС.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве предупредили о непогоде со второй половины дня. Сильный туман удержится до утра 11 декабря.

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