Украинцев предупредили о непогоде в ряде регионов

В воскресенье, 11 декабря, в ряде западных областей Украины ожидается непогода, которая может привести к ухудшению движения транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Facebook .

Там отмечают, что в Волынской, Ровенской, Львовской и Закарпатской областях будут значительные осадки (мокрый снег и дождь), местами гололед. Ночью и утром в большинстве северных и центральных областей прогнозируется туман, видимость 200-500 метров.

"Погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог, улиц", - добавляют в ГСЧС.