Українців попередили про небезпеку лавин в Карпатах

Синоптики попередили про небезпеку на високогiр'ї східної частини Закарпатської області та помірну небезпеку в Івано-Франківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У неділю та понеділок, 22 та 23 січня, у вказаних областях оголошено про сніголавинну небезпека третього рівня на високогiр'ї Закарпаття. У зв'язку з цим там можливе сходження лавини. При цьому з 22 по 23 січня попередили про помірну сніголавинну небезпеку другого рівня на високогiр'ї Івано-Франківщини.