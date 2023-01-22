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Украинцев предупредили об опасности лавин в Карпатах

Фото: украинцев предупредили об опасности лавин в Карпатах (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Синоптики предупредили об опасности на высокогорье восточной части Закарпатской области и умеренной опасности в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

В воскресенье и понедельник, 22 и 23 января, в указанных областях объявлено о снеголавинной опасности третьего уровня на высокогорье Закарпатья. В этой связи там возможно схождение лавины.

При этом с 22 по 23 января предупредили об умеренной снеголавинной опасности второго уровня на высокогорье Ивано-Франковской области.

Ранее мы писали, что в горнолыжном районе Лех-Цурс на западе Австрии сошла лавина. Сообщается, что под завалами находятся около десяти лыжников, начата спасательная операция.

Также сообщалось, что в Закарпатской области сошла лавина, сопровождавшаяся обрушением горной массы, и обрушившиеся камни повредили жилые дома.

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