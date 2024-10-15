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Українців попередили про небезпеку газових плит: про що мова

Фото: газова плита (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Українцям нагадали про небезпеку використання газових плит для обігріву житла. Спеціалісти зазначили, що вони призначені виключно для приготування їжі, а у випадку використання не за призначенням це може викликати серйозні наслідки через виділення чадного газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Донецькоблгаз".

Фахівці пояснюють, що неповне згоряння газу, особливо за несправної вентиляції, може призвести до отруєння, що загрожує життю.

Вони додали, що неефективна робота вентиляційної системи може бути через щільно зачинені двері/вікна/кватирки, а її повна несправність - через закриті вентиляційні канали та засмічені вентиляційні решітки.

Спеціалісти зазначають, що у результаті неповного згоряння в повітрі помешкання буде накопичуватися чадний газ (СО - окис вуглецю). Він не має кольору, запаху та смаку.

Тому ознакою неповного згоряння газу вважається жовто-солом’яний колір полум’я замість блакитно-фіолетового.

Повідомляється, що концентрація чадного газу у 0,1% може викликати втрату свідомості через 2 години, а 1% - призвести до смерті за 2-3 хвилини.

Фахівці закликають користуватися лише приладами, призначеними для обігріву, та дотримуватися правил безпеки. Газову плиту для обігріву приміщень використовувати дуже небезпечно.

Також українцям нагадують, що у разі запаху газу необхідно негайно звернутися до аварійної служби за телефоном 104.

Вчені зазначають, що газова плита у деяких випадках може бути у рази шкідливішою та небезпечнішою навіть за пасивне куріння.

 

Раніше ми розповідали про 5 простих порад, завдяки яким вам вдасться зекономити газ.

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