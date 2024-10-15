RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Украинцев предупредили об опасности газовых плит: о чем идет речь

Фото: газовая плита (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Украинцам напомнили об опасности использования газовых плит для обогрева жилья. Специалисты отметили, что они предназначены исключительно для приготовления пищи, а в случае использования не по назначению это может повлечь за собой серьезные последствия из-за выделения угарного газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Донецкоблгаз".

Специалисты объясняют, что неполное сгорание газа, особенно при неисправной вентиляции, может привести к отравлению, угрожающему жизни.

Они добавили, что неэффективная работа вентиляционной системы может быть из-за плотно закрытой двери/окна/форточки, а ее полная неисправность - из-за закрытых вентиляционных каналов и засоренных вентиляционных решеток.

Специалисты отмечают, что в результате неполного сгорания в воздухе квартира будет накапливаться угарный газ (СО - окись углерода). У него нет цвета, запаха и вкуса.

Поэтому признаком неполного сгорания газа считается желто-соломенный цвет пламени вместо голубовато-фиолетового.

Сообщается, что концентрация угарного газа в 0,1% может вызвать потерю сознания через 2 часа, а 1% - привести к смерти за 2-3 минуты.

Специалисты призывают пользоваться только приборами, предназначенными для обогрева, и соблюдать правила безопасности. Газовую плиту для обогрева помещений использовать очень опасно.

Также украинцам напоминают, что в случае запаха газа необходимо немедленно обратиться в аварийную службу по телефону 104.

Ученые отмечают, что газовая плита в некоторых случаях может быть в разы вреднее и опаснее даже пассивного курения.

 

Раньше мы рассказывали о 5 простых советах, благодаря которым вам удастся сэкономить газ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
газова плитаГаз