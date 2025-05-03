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Украинцев предупредили об опасной погоде: где ждать грозы и сильный ветер

Суббота 03 мая 2025 15:57
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Украинцев предупредили об опасной погоде: где ждать грозы и сильный ветер Фото: Украинцев предупредили о сложных погодных условиях (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Украине 4 мая ожидаются грозы и сильный ветер. Синоптики предупреждают о порывах ветра до 20 м/с.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины и КГГА.

В воскресенье, 4 мая, в Украине ожидается осложнение погодных условий - в ряде регионов пройдут грозы, а по всей стране (кроме юго-востока) прогнозируются мощные порывы ветра до 15-20 м/с.

Из-за неблагоприятных условий объявлен I уровень опасности (желтый). Погода может осложнить работу энергетических, коммунальных и строительных служб, а также движение транспорта.

В Киеве, а также в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях днем ожидаются кратковременные дожди и грозы.

В столице будет переменная облачность, ночью без осадков, температура 12-14° тепла, днем - 25-27°.

Украинцев предупредили об опасной погоде: где ждать грозы и сильный ветерФото: ГСЧС Украины

Во время сильного ветра специалисты рекомендуют:

  • плотно закрывать окна;
  • убрать с балконов вещи, которые могут выпасть;
  • не парковать авто под деревьями, рекламными щитами или возле линий электропередач;
  • по возможности оставаться в укрытиях или в помещениях.

Погода в Украине

Ухудшение погоды в последние недели вызвано активным прохладным фронтом, охватившим страну 26-27 апреля. Именно он привел к заметному снижению температуры днем.

Хотя в начале мая в Украине наблюдалось потепление, долго оно не продолжалось. Уже 4 мая ожидается новый атмосферный фронт, который принесет дожди и очередное похолодание.

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