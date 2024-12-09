Українців попередили про небезпечні листи від шахраїв: що відомо та як вберегтися

Українців застерегли від небезпечної шахрайської схеми - листів від імені буцімто господарського суду певної області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства юстиції України у Facebook.

Як саме "працює" шахрайська схема

Громадянам нагадали, що для отримання доступу до персональних пристроїв шахраї вигадують різні схеми:

представляються співробітниками банків

пропонують встановити програму "для посилення заходів безпеки"

надсилають повідомлення з вкладеннями, які містять небезпечні файли тощо

"Однією зі схем шахраїв може бути надсилання повідомлень на поштові скриньки громадян, нібито від імені господарського суду певної області", - наголосили у Мін'юсті.

У таких листах повідомляється про "постанову про стягнення коштів".

Українцям пояснили також, як саме діють зловмисники:

маскують листи під домен "gov.ua"

розсилають нібито PDF-файл, в якому знаходиться шпигунська програма

отримують віддалений доступ до пристрою

Як захиститися від шахраїв у мережі

Для того, щоб захиститися від дій шахраїв, громадянам радять:

завантажувати файли лише з офіційних або довірених джерел

не відкривати вкладення з підозрілих листів

перевіряти файли перед відкриттям (перш ніж відкривати завантажений файл - скористатись антивірусним сканером для його перевірки на наявність шкідливих програм)

вимкнути автоматичне завантаження файлів у браузері (налаштування функції "щоразу запитувати про місце зберігання файлу перед завантаженням" дасть змогу уникнути автоматичного завантаження небезпечних файлів у разі переходу за шкідливим посиланням і забезпечить безпеку в інтернеті)

Більше порад про правила платіжної безпеки та формування навичок захисту фінансових даних у віртуальному просторі можна знайти в межах відповідної інформаційної освітньої кампанії #КібербезпекаФінансів.

Допис Міністерства юстиції України (скриншот: facebook.com/minjust.official)