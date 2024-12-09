Українців попередили про небезпечні листи від шахраїв: що відомо та як вберегтися
Українців застерегли від небезпечної шахрайської схеми - листів від імені буцімто господарського суду певної області.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства юстиції України у Facebook.
Як саме "працює" шахрайська схема
Громадянам нагадали, що для отримання доступу до персональних пристроїв шахраї вигадують різні схеми:
- представляються співробітниками банків
- пропонують встановити програму "для посилення заходів безпеки"
- надсилають повідомлення з вкладеннями, які містять небезпечні файли тощо
"Однією зі схем шахраїв може бути надсилання повідомлень на поштові скриньки громадян, нібито від імені господарського суду певної області", - наголосили у Мін'юсті.
У таких листах повідомляється про "постанову про стягнення коштів".
Українцям пояснили також, як саме діють зловмисники:
- маскують листи під домен "gov.ua"
- розсилають нібито PDF-файл, в якому знаходиться шпигунська програма
- отримують віддалений доступ до пристрою
Як захиститися від шахраїв у мережі
Для того, щоб захиститися від дій шахраїв, громадянам радять:
- завантажувати файли лише з офіційних або довірених джерел
- не відкривати вкладення з підозрілих листів
- перевіряти файли перед відкриттям (перш ніж відкривати завантажений файл - скористатись антивірусним сканером для його перевірки на наявність шкідливих програм)
- вимкнути автоматичне завантаження файлів у браузері (налаштування функції "щоразу запитувати про місце зберігання файлу перед завантаженням" дасть змогу уникнути автоматичного завантаження небезпечних файлів у разі переходу за шкідливим посиланням і забезпечить безпеку в інтернеті)
Більше порад про правила платіжної безпеки та формування навичок захисту фінансових даних у віртуальному просторі можна знайти в межах відповідної інформаційної освітньої кампанії #КібербезпекаФінансів.
Допис Міністерства юстиції України (скриншот: facebook.com/minjust.official)
Нагадаємо, раніше ми розповідали про нове шахрайство з "листівками" у популярному месенджері, а також як українцям вберегти свої паролі та гроші.
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