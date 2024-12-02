Нове шахрайство з "листівками" у популярному месенджері: як вберегти паролі та гроші
Українців попередили про нову шахрайську "схему", з якою можна зустрітись у популярному серед багатьох користувачів месенджері - WhatsApp.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію проекту BRAMA у Telegram.
Що відомо про нове шахрайство та як від нього вберегтись
У BRAMA розповіли, що новий скам (шахрайство, обман) у WhatsApp "організували" за допомогою надсилання гіфок - графічних файлів у форматі GIF. Дехто може називати їх також "листівками".
Зазначимо, що GIF - доволі "гнучкий" формат файлів, адже в ньому можна застосовувати анімацію до різних зображень (від мемів до логотипів).
За словами експертів, новий скам у WhatsApp через гіфки працює так: шахраї розсилають фішингові посилання під виглядом звичайних "листівок".
При цьому всередині таких файлів із розширенням .gif зашито:
- або шкідливий код
- або посилання на сайти, що крадуть особисті дані
Отже, постраждати від такого шахрайства можуть, перш за все, персональні дані користувача (паролі від акаунтів, банківські реквізити тощо).
Для того, щоб вберегтися від подібних "схем", українцям радять:
- вимкнути у налаштуваннях додатка функцію автозавантаження повідомлень
- не переглядати гіфки (картинки, "листівки") від невідомих людей - не натискати на них після отримання
Допис BRAMA (скриншот: t.me/brama_channel)
Ворожі фейки та дезінформація
Нагадаємо, російські пропагандисти регулярно поширюють фейки та дезінформацію про війну в Україні, українську владу, військове командування тощо.
Крім того, кіберзлочинці створюють фейкові сайти в інтернеті, а також "штучні" сторінки (або, наприклад, Telegram-канали) різноманітних установ, державних органів або публічних персон у соціальних мережах.
Так, наприклад, в лютому 2024 року українців попередили про фейкові сайти, які нібито пов'язані з колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.
А 5 жовтня поточного року спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук попередив українців про фейковий акаунт у Telegram і попросив не відповідати на повідомлення з нібито його акаунта, адже він давно не користується цим месенджером.
З огляду на це українцям варто завжди бути пильними: перевіряти URL-адреси сайтів (щоб не натрапити на фейковий домен), використовувати захищений протокол HTTPS (на початку URL повинно стояти "https://", а поруч із ним - іконка замка, що свідчить про безпечне з'єднання), звертати увагу на "галочку" в облікових записах соціальних мереж (спеціальну позначку перевірки, що вказує на справжність профілю), не переходити за підозрілими посиланнями тощо.
Проект "Брама" був створений ще до початку повномасштабного вторгнення РФ і спершу використовувався для запобігання розповсюдженню наркотиків. Від початку великої війни направленість ресурсу змінили й тепер він допомагає боротися з російськими фейками.
Оновлений Telegram-канал BRAMA запустила Кіберполіція України спільно з волонтерами - для боротьби з поширенням російської пропаганди та інших шкідливих впливів, а також підвищення рівня медіаграмотності серед українців.
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