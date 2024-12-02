Нове шахрайство з "листівками" у популярному месенджері: як вберегти паролі та гроші

Українців попередили про нову шахрайську "схему", з якою можна зустрітись у популярному серед багатьох користувачів месенджері - WhatsApp.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію проекту BRAMA у Telegram.

Що відомо про нове шахрайство та як від нього вберегтись

У BRAMA розповіли, що новий скам (шахрайство, обман) у WhatsApp "організували" за допомогою надсилання гіфок - графічних файлів у форматі GIF. Дехто може називати їх також "листівками".

Зазначимо, що GIF - доволі "гнучкий" формат файлів, адже в ньому можна застосовувати анімацію до різних зображень (від мемів до логотипів).

За словами експертів, новий скам у WhatsApp через гіфки працює так: шахраї розсилають фішингові посилання під виглядом звичайних "листівок".

При цьому всередині таких файлів із розширенням .gif зашито:

або шкідливий код

або посилання на сайти, що крадуть особисті дані

Отже, постраждати від такого шахрайства можуть, перш за все, персональні дані користувача (паролі від акаунтів, банківські реквізити тощо).

Для того, щоб вберегтися від подібних "схем", українцям радять:

вимкнути у налаштуваннях додатка функцію автозавантаження повідомлень

не переглядати гіфки (картинки, "листівки") від невідомих людей - не натискати на них після отримання

Допис BRAMA (скриншот: t.me/brama_channel)