Украинцев предупредили об опасных письмах от мошенников: что известно и как уберечься
Украинцев предупредили об опасной мошеннической схеме - письмах от имени якобы хозяйственного суда определенной области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины в Facebook.
Как именно "работает" мошенническая схема
Гражданам напомнили, что для получения доступа к персональным устройствам мошенники придумывают разные схемы:
- представляются сотрудниками банков
- предлагают установить программу "для усиления мер безопасности"
- присылают сообщения с вложениями, содержащими опасные файлы и т.п.
"Одной из схем мошенников может быть отправка сообщений на почтовые ящики граждан, якобы от имени хозяйственного суда определенной области", - подчеркнули в Минюсте.
В таких письмах сообщается о "постановлении о взыскании средств".
Украинцам объяснили также, как именно действуют злоумышленники:
- маскируют письма под домен "gov.ua"
- рассылают якобы PDF-файл, в котором находится шпионская программа
- получают удаленный доступ к устройству
Как защититься от мошенников в сети
Для того чтобы защититься от действий мошенников, гражданам советуют:
- загружать файлы только с официальных или доверенных источников
- не открывать вложения из подозрительных писем
- проверять файлы перед открытием (прежде чем открывать загруженный файл - воспользоваться антивирусным сканером для его проверки на наличие вредоносных программ)
- отключить автоматическую загрузку файлов в браузере (настройка функции "каждый раз запрашивать место сохранения файла перед загрузкой" позволит избежать автоматической загрузки опасных файлов в случае перехода по вредоносной ссылке и обеспечит безопасность в интернете)
Больше советов о правилах платежной безопасности и формировании навыков защиты финансовых данных в виртуальном пространстве можно найти в рамках соответствующей информационной образовательной кампании #КибербезопасностьФинансов.
Пост Министерства юстиции Украины (скриншот: facebook.com/minjust.official)
Напомним, ранее мы рассказывали о новом мошенничестве с "открытками" в популярном мессенджере, а также как украинцам уберечь свои пароли и деньги.
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