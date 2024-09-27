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Підготовка до зими. Українців попередили про нову шахрайську схему в мережі

П'ятниця 27 вересня 2024 12:20
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Підготовка до зими. Українців попередили про нову шахрайську схему в мережі Українцям радять уникати підозрілих пропозицій у мережі (фото: unsplash.com)
Автор: Ірина Костенко

Підготовка до зимового періоду під час війни є важливим питанням для багатьох громадян. З огляду на це правоохоронці розповіли українцям, як уникнути шахрайських схем у мережі та вберегти свої гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України у Facebook.

Що відомо про нову шахрайську схему

Згідно з інформацією МВС, підготовку до зимового періоду шахраї використовують у власних цілях. З огляду на це правоохоронці розповіли про одну із шахрайських схем у мережі, яку викрили нещодавно поліцейські Нікополя.

Так, аферист розміщував у соціальних мережах оголошення про продаж неіснуючих зарядних станцій. При цьому умовою покупки була передплата у розмірі 5 000 грн.

"Унаслідок дій зловмисника постраждали щонайменше семеро людей, які переказали кошти за товар, який так і не отримали. Наразі аферисту повідомили про підозру", - уточнили у прес-службі МВС.

Підготовка до зими. Українців попередили про нову шахрайську схему в мережі

Попередження про шахрайство (ілюстрація: facebook.com/mvs.gov.ua)

Як вберегти свої гаманці від шахраїв

Українцям нагадали про те, що вберегтися від шахраїв під час покупок в інтернеті можна - зважаючи на кілька важливих нюансів:

  • купувати лише у перевірених магазинах із реальними відгуками
  • не довіряти надто низьким цінам або надто вигідним, на перший погляд, пропозиціям
  • не перераховувати гроші наперед - обирати післяплату

"Будьте обережні та дбайте про свою безпеку", - підсумували у МВС.

Підготовка до зими. Українців попередили про нову шахрайську схему в мережі

Допис МВС України (скриншот: facebook.com/mvs.gov.ua)

Інші шахрайські схеми

Нагадаємо, раніше ми розповідали про нове "мобільне" шахрайство в Україні. Йдеться про те, що правопорушники представляються громадянам представниками мобільного оператора та збирають дані

За словами правоохоронців метою зловмисників є шляхом заміни SIM-карти, на якій працює ваш номер, отримати доступ до персональних акаунтів у системах інтернет-банкінгу та заволодіти коштами з карток.

Читайте також, як шахраї навчились красти дані та гроші через QR-коди.

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