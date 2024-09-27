Підготовка до зими. Українців попередили про нову шахрайську схему в мережі

Підготовка до зимового періоду під час війни є важливим питанням для багатьох громадян. З огляду на це правоохоронці розповіли українцям, як уникнути шахрайських схем у мережі та вберегти свої гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України у Facebook.

Що відомо про нову шахрайську схему

Згідно з інформацією МВС, підготовку до зимового періоду шахраї використовують у власних цілях. З огляду на це правоохоронці розповіли про одну із шахрайських схем у мережі, яку викрили нещодавно поліцейські Нікополя.

Так, аферист розміщував у соціальних мережах оголошення про продаж неіснуючих зарядних станцій. При цьому умовою покупки була передплата у розмірі 5 000 грн.

"Унаслідок дій зловмисника постраждали щонайменше семеро людей, які переказали кошти за товар, який так і не отримали. Наразі аферисту повідомили про підозру", - уточнили у прес-службі МВС.

Попередження про шахрайство (ілюстрація: facebook.com/mvs.gov.ua)

Як вберегти свої гаманці від шахраїв

Українцям нагадали про те, що вберегтися від шахраїв під час покупок в інтернеті можна - зважаючи на кілька важливих нюансів:

купувати лише у перевірених магазинах із реальними відгуками

не довіряти надто низьким цінам або надто вигідним, на перший погляд, пропозиціям

не перераховувати гроші наперед - обирати післяплату

"Будьте обережні та дбайте про свою безпеку", - підсумували у МВС.

Допис МВС України (скриншот: facebook.com/mvs.gov.ua)