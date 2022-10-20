Украинцев предупредили о возможных отключениях света завтра

Завтра, 21 октября, в Украине возможно отключение электроэнергии. Свет выключать могут по всем областям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" .

"Завтра нас всех ждет еще один непростой день - временные ограничения энергопотребления будут возможны по всей Украине. В каких областях - сообщим завтра утром. Пожалуйста, держите телефоны заряженными и передавайте информацию тем, кто не пользуется соцсетями", - заявили в компании.

Где узнать об отключении света

Как отметили в "Укрэнерго", об отключении света в своем регионе украинцы могут узнать на сайте местных операторов системы распределения электроэнергии.

Список сайтов операторов по регионам: