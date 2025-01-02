Українців попередили про можливе збільшення черг на кордоні з Польщею

Пасажиропотік на кордоні України з Польщею зменшився. Проте у перший тиждень року потік транспорту може зрости.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України в Telegram.
"Наразі збільшення пасажиропотоку у межах Львівської області не фіксується. Очікується, що потік транспорту може зрости в перший тиждень року", - йдеться у повідомленні.
У прикордонній службі зазначили, що для ритмічної роботи пунктів пропуску збільшено кількість прикордонних нарядів.
Прикордонники також рекомендують слідкувати за станом черг на кордоні на електронних сервісах ДПСУ.
Нагадаємо, у листопаді 2023 року розпочалася перша хвиля блокади на українсько-польському кордоні. Польські протестувальники вимагали повернення до практики видачі дозволів для українських вантажоперевізників.
Блокада кордону призвела до порушення логістики в сільськогосподарській сфері та інших секторах.
Україна та Польща провели декілька раундів переговорів. У результаті у квітні 2024 року рух вантажного транспорту вдалося розблокувати. Після цього польські фермери кілька разів відновлювали блокаду.
Так, 23 листопада 2024 року польські фермери заблокували пункт пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною. Після двох днів протестів рух вантажівок на кордоні розблокували.
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