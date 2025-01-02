Українців попередили про можливе збільшення черг на кордоні з Польщею

"Наразі збільшення пасажиропотоку у межах Львівської області не фіксується. Очікується, що потік транспорту може зрости в перший тиждень року", - йдеться у повідомленні.

У прикордонній службі зазначили, що для ритмічної роботи пунктів пропуску збільшено кількість прикордонних нарядів.

Прикордонники також рекомендують слідкувати за станом черг на кордоні на електронних сервісах ДПСУ.