Украинцев предупредили о возможном увеличении очередей на границе с Польшей

Пассажиропоток на границе Украины с Польшей уменьшился. Однако в первую неделю года поток транспорта может вырасти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.
"Сейчас увеличение пассажиропотока в пределах Львовской области не фиксируется. Ожидается, что поток транспорта может вырасти в первую неделю года", - говорится в сообщении.
В пограничной службе отметили, что для ритмичной работы пунктов пропуска увеличено количество пограничных нарядов.
Пограничники также рекомендуют следить за состоянием очередей на границе на электронных сервисах ГПСУ.
Напомним, в ноябре 2023 года началась первая волна блокады на украинско-польской границе. Польские протестующие требовали возвращения к практике выдачи разрешений для украинских грузоперевозчиков.
Блокада границы привела к нарушению логистики в сельскохозяйственной сфере и других секторах.
Украина и Польша провели несколько раундов переговоров. В результате в апреле 2024 года движение грузового транспорта удалось разблокировать. После этого польские фермеры несколько раз возобновляли блокаду.
Так, 23 ноября 2024 года польские фермеры заблокировали пункт пропуска "Медика-Шегини" на границе с Украиной. После двух дней протестов движение грузовиков на границе разблокировали.
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