Украинцев предупредили о возможном увеличении очередей на границе с Польшей

"Сейчас увеличение пассажиропотока в пределах Львовской области не фиксируется. Ожидается, что поток транспорта может вырасти в первую неделю года", - говорится в сообщении.

В пограничной службе отметили, что для ритмичной работы пунктов пропуска увеличено количество пограничных нарядов.

Пограничники также рекомендуют следить за состоянием очередей на границе на электронных сервисах ГПСУ.