Українців попередили про можливе сходження лавин у двох областях

Як зазначається, температура повітря на вершині гори Піп Іван Чорногірський -10°С.

Рятувальники нагадали, що сьогодні на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека. Тому походи у гори зараз вкрай небезпечні.

Погода в Україні

Погода в Україні 15 грудня буде місцями з мокрим снігом та дощем. При цьому у деяких регіонах вдень до +7 градусів.

За прогнозами синоптиків, сьогодні у південних та південно-східних областях, у Карпатах та на Прикарпатті невеликий мокрий сніг та дощ. Місцями ожеледь та налипання мокрого снігу.

На решті території України без істотних опадів. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вдень та вночі у більшості областей від -3 до +2 градусів. На півдні Україні прогнозується +2 +7 градусів.

Негода в Україні

Нагадаємо, вчора низку областей України накрив мокрий сніг, місцями пройшов дощ. Синоптики попереджали про налипання снігу та ожеледицю на дорогах.

У ДТЕК повідомили, що у Київській області енергетики також перейшли на посилений режим роботи. В Одеській області також перевели енергетиків у режим підвищеної готовності через негоду.