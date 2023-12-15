Украинцев предупредили о возможном сходе лавин в двух областях

Как отмечается, температура воздуха на вершине горы Пип Иван Черногорский -10°С.

Спасатели напомнили, что сегодня на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется снеголавинная опасность. Поэтому походы в горы сейчас очень опасны.

Погода в Украине

Погода в Украине 15 декабря будет местами с мокрым снегом и дождем. При этом в некоторых регионах днем до +7 градусов.

По прогнозам синоптиков, сегодня в южных и юго-восточных областях, в Карпатах и Прикарпатье небольшой мокрый снег и дождь. Местами гололедица и налипание мокрого снега.

На остальной территории Украины без существенных осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха день и ночь в большинстве областей от -3 до +2 градусов. На юге Украины прогнозируется +2+7 градусов.

Непогода в Украине

Напомним, вчера ряд областей Украины покрыл мокрый снег, местами прошел дождь. Синоптики предупреждали о налипании снега и гололедицы на дорогах.

В ДТЭК сообщили, что в Киевской области энергетики также перешли на усиленный режим работы. В Одесской области также перевели энергетиков в режим повышенной готовности из-за непогоды.