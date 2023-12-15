Погода здивує. В Україні сьогодні мокрий сніг, але місцями до +7

Погода в Україні 15 грудня буде місцями з мокрим снігом та дощем. При цьому у деяких регіонах вдень до +7 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні у південних та південно-східних областях, у Карпатах та на Прикарпатті невеликий мокрий сніг та дощ. Місцями ожеледь та налипання мокрого снігу.

На решті території України без істотних опадів. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вдень та вночі у більшості областей від -3 до +2 градусів. На півдні Україні прогнозується +2 +7 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно, без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть у Києві близько нуля градусів, а вночі від -1 до -3.

Негода в Україні

Нагадаємо, вчора низку областей України накрив мокрий сніг, місцями пройшов дощ. Синоптики попереджали про налипання снігу та ожеледицю на дорогах.

У ДТЕК повідомили, що у Київській області енергетики також перейшли на посилений режим роботи. В Одеській області також перевели енергетиків у режим підвищеної готовності через негоду.