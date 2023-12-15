ua en ru
Пт, 15 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Погода здивує. В Україні сьогодні мокрий сніг, але місцями до +7

Україна, П'ятниця 15 грудня 2023 07:00
UA EN RU
Погода здивує. В Україні сьогодні мокрий сніг, але місцями до +7 Фото: в Україні сьогодні очікується мокрий сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 15 грудня буде місцями з мокрим снігом та дощем. При цьому у деяких регіонах вдень до +7 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні у південних та південно-східних областях, у Карпатах та на Прикарпатті невеликий мокрий сніг та дощ. Місцями ожеледь та налипання мокрого снігу.

На решті території України без істотних опадів. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вдень та вночі у більшості областей від -3 до +2 градусів. На півдні Україні прогнозується +2 +7 градусів.

Погода здивує. В Україні сьогодні мокрий сніг, але місцями до +7

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно, без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть у Києві близько нуля градусів, а вночі від -1 до -3.

Погода здивує. В Україні сьогодні мокрий сніг, але місцями до +7

Негода в Україні

Нагадаємо, вчора низку областей України накрив мокрий сніг, місцями пройшов дощ. Синоптики попереджали про налипання снігу та ожеледицю на дорогах.

У ДТЕК повідомили, що у Київській області енергетики також перейшли на посилений режим роботи. В Одеській області також перевели енергетиків у режим підвищеної готовності через негоду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві
NEWS
Ісландія готує програму довгострокової фінансової підтримки України, - Зеленський
Ісландія готує програму довгострокової фінансової підтримки України, - Зеленський
DAILY
Шантаж та торги. Чи дасть Брюссель Україні 50 млрд євро та коли почнуться переговори про вступ до ЄС
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Шантаж та торги. Чи дасть Брюссель Україні 50 млрд євро та коли почнуться переговори про вступ до ЄС