Українців попередили про можливе сходження лавин у двох областях

"28-29 листопада у зв’язку з хуртовинами та снігопадами на високогiр'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очікується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники просять поки утриматись від походів у гори.

Погода в Карпатах

Станом ранок 28 листопада на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман та погана видимість, до 20 м. Вітер південно-західний, 14 м/с. Температура повітря до -10°С.

Додамо, що вчора на високогір'ї Карпат температура повітря опустилася до -18 градусів, а видимість була до 10 м.

Нагадаємо, що перший сніг в Карпатах випав ще 10 жовтня.