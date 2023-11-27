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Мороз до -18. В Карпатах вирує люта зима (фото)

Україна, Понеділок 27 листопада 2023 12:35
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Мороз до -18. В Карпатах вирує люта зима (фото) Фото: у Карпатах фіксують 18 градусів морозу 27 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

До Карпат прийшла люта зима. Мороз тут досягає 18 градусів, а видимість не більше 10 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

"Станом на 08:25, 27.11.2023 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, сніг (видимість до 10 м), вітер північно-східний, 16 м/с, температура повітря -18°С", - йдеться в повідомленні.

Мороз до -18. В Карпатах вирує люта зима (фото)

У Карпатах фіксують 18 градусів морозу 27 листопада (facebook.com/chornogora.rescue112)

Погода в Карпатах

Погода в українських Карпатах вже давно нелітня, як утім не в новинку сніг та мороз. Так, у понеділок, 9 жовтня, у Карпатах вдарив мороз. А 10 жовтня на горі Піп Іван Чорногорський у Карпатах випав сніг. Крім того, українські гори замело і 16 жовтня, а 17 жовтня там можна було спостерігати справжню завірюху.

Погода в Україні

З учора в Україні ліквідують наслідки негоди. Найбільше дісталося Одеській та Миколаївській областям. Для ліквідації наслідків було створено спеціальний штаб, а для розчищення та допомоги постраждалим, зокрема в Одеській області на вулиці вивели БТРи та залучили військовослужбовців Нацгвардії. Детальніше про ситуацію з погодою в Україні на сьогодні - читайте у матеріалі.

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