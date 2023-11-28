Украинцев предупредили о возможном сходе лавин в двух областях

"28-29 ноября в связи с вьюгами и снегопадами на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеговластная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Спасатели просят пока воздержаться от походов в горы.

Погода в Карпатах

По состоянию на 28 ноября на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман и плохая видимость, до 20 м. Ветер юго-западный, 14 м/с. Температура воздуха до -10°С.

Добавим, что вчера на высокогорье Карпат температура воздуха опустилась до -18 градусов, а видимость была до 10 м.

Напомним, первый снег в Карпатах выпал еще 10 октября.