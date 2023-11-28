RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцев предупредили о возможном сходе лавин в двух областях

Фото: лавины в украинских Карпатах возможны 28-29 ноября (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня и завтра, 28 и 29 ноября, в Украине прогнозируется вероятность схода лавин сразу в двух областях. Украинцев просят воздержаться от походов в горы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"28-29 ноября в связи с вьюгами и снегопадами на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеговластная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Спасатели просят пока воздержаться от походов в горы.

Погода в Карпатах

По состоянию на 28 ноября на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман и плохая видимость, до 20 м. Ветер юго-западный, 14 м/с. Температура воздуха до -10°С.

Добавим, что вчера на высокогорье Карпат температура воздуха опустилась до -18 градусов, а видимость была до 10 м.

Напомним, первый снег в Карпатах выпал еще 10 октября.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПогодаПогода в УкраинеКарпаты