Украинцев предупредили о лавинной опасности в двух областях в ближайшие дни

В понедельник-вторник, 10-11 апреля, в Украине прогнозируется вероятность схода лавин в двух областях. Украинцев просят воздержаться от походов в горы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

"Возможно сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в воскресенье, 9 апреля, на леднике Армансетт во Французских Альпах произошел сход лавины. В результате этого погибли четыре человека, еще несколько человек получили ранения.

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