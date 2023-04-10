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Украинцев предупредили о лавинной опасности в двух областях в ближайшие дни

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Украина, Понедельник 10 апреля 2023 13:51
Украинцев предупредили о лавинной опасности в двух областях в ближайшие дни Фото: украинцев предупредили о лавинной опасности в двух областях в ближайшие дни (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник-вторник, 10-11 апреля, в Украине прогнозируется вероятность схода лавин в двух областях. Украинцев просят воздержаться от походов в горы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Возможно сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" - говорится в сообщении.

В частности:

  • значительная снеголавинная опасность (3 уровень), в связи с оттепелью, продержится 10-11 апреля на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей;
  • умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), продержится: 10-11 апреля на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

Украинцев предупредили о лавинной опасности в двух областях в ближайшие дни

Как сообщалось, в воскресенье, 9 апреля, на леднике Армансетт во Французских Альпах произошел сход лавины. В результате этого погибли четыре человека, еще несколько человек получили ранения.

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