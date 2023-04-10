Украинцев предупредили о лавинной опасности в двух областях в ближайшие дни
В понедельник-вторник, 10-11 апреля, в Украине прогнозируется вероятность схода лавин в двух областях. Украинцев просят воздержаться от походов в горы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
"Возможно сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" - говорится в сообщении.
В частности:
- значительная снеголавинная опасность (3 уровень), в связи с оттепелью, продержится 10-11 апреля на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей;
- умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), продержится: 10-11 апреля на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.
Как сообщалось, в воскресенье, 9 апреля, на леднике Армансетт во Французских Альпах произошел сход лавины. В результате этого погибли четыре человека, еще несколько человек получили ранения.
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