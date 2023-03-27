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Українців попередили про лавинну небезпеку та показали фото світанку в Карпатах

Фото: лавинна небезпека оголошена 27-28 березня у двох областях України (facebook.com/UkrHMC)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок-вівторок, 27-28 березня, в Україні прогнозується ймовірність сходження лавин у двох областях. Українців просять утриматися від походів у гори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин", - йдеться в повідомленні.

Так, значна сніголавинна небезпека (3 рівень), очікується:

  • 27-28 березня - на високогiр'ї Закарпатської області;
  • 28 березня - на високогiр'ї Івано-Франківської області.

Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), очікується:

  • 27 березня - на високогiр'ї Івано-Франківської області.

"Радимо утриматись від походів на високогір'я!" - додали в Укргідрометцентрі.

Водночас синоптики показали фото сходу сонця в Карпатах (г. Піп Іван).

Як повідомлялось, у квітні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується у межах від 9 до 13 тепла. Це на 1-1,5 градуса вище за норму.

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