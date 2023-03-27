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Украинцев предупредили о лавинной опасности и показали фото рассвета в Карпатах

Фото: лавинная опасность объявлена 27-28 марта в двух областях Украины (facebook.com/UkrHMC)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник-вторник, 27-28 марта, в Украине прогнозируется вероятность схода лавин в двух областях. Украинцев просят воздержаться от походов в горы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин", - говорится в сообщении.

Так, значительная снеголавинная опасность (3 уровень), ожидается:

  • 27-28 марта - на высокогорье Закарпатской области;
  • 28 марта - на высокогорье Ивано-Франковской области.

Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), ожидается:

  • 27 марта - на высокогорье Ивано-Франковской области.

"Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" - добавили в Укргидрометцентре.

В то же время синоптики показали фото восхода солнца в Карпатах (г. Поп Иван).

Как сообщалось, в апреле 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах от 9 до 13 тепла. Это на 1-1,5 градусов выше нормы.

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