Нагадаємо, прем'єр Сергій Корецький заявив, що в Україні триває підготовка до зими в умовах атак на енергетику. Він додав, що для уникнення найгірших сценаріїв треба прораховувати ситуацію на кілька кроків вперед.

Крім того, "Укренерго" повідомило, що внаслідок ворожих ударів є масштабні знеструмлення на сході України. Особливо складна ситуація - у Дніпрі, Харкові, Полтаві та Запоріжжі.