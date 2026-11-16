Графики отключений света продолжат действовать в части областей Украины во вторник, 17 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".
На протяжении всех суток украинцев ждут плановые отключения электроэнергии:
"Причина - последствия вражеских атак на энергосистему. Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев", - говорится в заявлении.
В "Укрэнерго" напомнили украинцам, что проверить актуальные графики отключений можно на официальных страницах облэнерго.
Напомним, премьер Сергей Корецкий заявил, что в Украине продолжается подготовка к зиме в условиях атак на энергетику. Он добавил, что во избежание худших сценариев нужно просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед.
Кроме того, "Укрэнерго" сообщило, что в результате вражеских ударов есть масштабные обесточения на востоке Украины. Особенно сложная ситуация - в Днепре, Харькове, Полтаве и Запорожье.