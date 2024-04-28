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Українців попередили про фейкову розсилку нібито від ДСНС: про що мова

Фото: ДСНС розвіяла фейк про евакуацію в кількох областях (Павло Петров)
Автор: Каріна Левицька

Через месенджер Telegram розповсюджується інформація щодо проведення "евакуації" з низки населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій України.

"Розповсюджується інформація нібито від ДСНС України щодо проведення "евакуації" з низки населених пунктів Кременчуцького району Полтавщини через ймовірні ракетні обстріли", - повідомили рятувальники.

ДСНС заявила, що такі повідомлення є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації.

"Закликаємо не довіряти сумнівним джерелам інформації", - додали в службі.


 

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що російські Telegram-канали поширюють фейк, що нібито український президент Володимир Зеленський віддав наказ СБУ тримати ексголовкома ЗСУ Валерія Залужного під посиленою охороною.

До цього ворожі ЗМІ запустили фейк про нібито "оприлюднення" представниками ГУР "точної дати повалення влади президента Зеленського".

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