Українців попередили про фейкову розсилку нібито від ДСНС: про що мова

Через месенджер Telegram розповсюджується інформація щодо проведення "евакуації" з низки населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій України.

"Закликаємо не довіряти сумнівним джерелам інформації", - додали в службі.

ДСНС заявила, що такі повідомлення є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації.

"Розповсюджується інформація нібито від ДСНС України щодо проведення "евакуації" з низки населених пунктів Кременчуцького району Полтавщини через ймовірні ракетні обстріли", - повідомили рятувальники.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що російські Telegram-канали поширюють фейк, що нібито український президент Володимир Зеленський віддав наказ СБУ тримати ексголовкома ЗСУ Валерія Залужного під посиленою охороною.

До цього ворожі ЗМІ запустили фейк про нібито "оприлюднення" представниками ГУР "точної дати повалення влади президента Зеленського".

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