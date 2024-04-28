Украинцев предупредили о фейковой рассылке якобы от ГСЧС: о чем речь
Через мессенджер Telegram распространяется информация о проведении «эвакуации» из ряда населенных пунктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций Украины.
"Распространяется информация якобы от ГСЧС Украины о проведении "эвакуации" из ряда населенных пунктов Кременчугского района Полтавщины из-за вероятных ракетных обстрелов", - сообщили спасатели.
ГСЧС заявила, что такие сообщения являются враждебным информационным вбросом, направленным на дестабилизацию ситуации.
"Призываем не доверять сомнительным источникам информации", - добавили в службе.
Напомним, РБК-Украина сообщало, что российские Telegram-каналы распространяют фейк, якобы украинский президент Владимир Зеленский отдал приказ СБУ держать эксголовкома ВСУ Валерия Залужного под усиленной охраной .
До этого вражеские СМИ запустили фейк о якобы "обнародовании" представителями ГУР "точной даты свержения власти президента Зеленского".
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