Украинцев предупредили о фейковой рассылке якобы от ГСЧС: о чем речь

Фото: ГСЧС развеяла фейк об эвакуации в нескольких областях (Павел Петров)

Через мессенджер Telegram распространяется информация о проведении «эвакуации» из ряда населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций Украины.

"Распространяется информация якобы от ГСЧС Украины о проведении "эвакуации" из ряда населенных пунктов Кременчугского района Полтавщины из-за вероятных ракетных обстрелов", - сообщили спасатели. ГСЧС заявила, что такие сообщения являются враждебным информационным вбросом, направленным на дестабилизацию ситуации. "Призываем не доверять сомнительным источникам информации", - добавили в службе.