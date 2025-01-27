Українців попередили про фейкові листи від "Газмереж": як уберегтись від шахраїв

Українців попередили про нову шахрайську схему. Йдеться про надсилання фейкових листів від імені буцімто ТОВ "Газорозподільні мережі України".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Центра протидії дезінформації (ЦПД) у Facebook.

Що відомо про шахрайську схему та як від неї вберегтись

У ЦПД розповіли, що шахраї розсилають фейкові листи від імені ТОВ "Газорозподільні мережі України" із вимогою буцімто:

підписати договори;

оплатити рахунки;

перейти за посиланнями для підтвердження актів виконаних робіт.

"Насправді ці повідомлення є підробленими та містять фішингові посилання", - наголосили експерти.

Приклад фейкового листа (скриншот: facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)

Уточнюється, що переходити за такими гіперпосиланнями - небезпечно для персональних даних (про що заявили в компанії "Газмережі").

Наголошується, що офіційна електронна пошта компанії має закінчення grmu.com.ua. Тож всі інші варіанти є фальшивими.

Допис ЦПД (скриншот: facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)

Отже, для того, щоб вберегтись від шахраїв, потрібно уважно перевіряти всі отримані листи або повідомлення (навіть від нібито офіційних установ), а також ні в якому разі не переходити за підозрілими посиланнями.