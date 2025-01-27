Украинцев предупредили о фейковых письмах от "Газсетей": как уберечься от мошенников
Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме. Речь идет об отправке фейковых писем от имени якобы ООО "Газораспределительные сети Украины".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра противодействия дезинформации (ЦПД) в Facebook.
Что известно о мошеннической схеме и как от нее уберечься
В ЦПД рассказали, что мошенники рассылают фейковые письма от имени ООО "Газораспределительные сети Украины" с требованием якобы:
- подписать договоры;
- оплатить счета;
- перейти по ссылкам для подтверждения актов выполненных работ.
"На самом деле эти сообщения являются поддельными и содержат фишинговые ссылки", - отметили эксперты.
Пример фейкового письма (скриншот: facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)
Уточняется, что переходить по таким гиперссылкам - опасно для персональных данных (о чем заявили в компании "Газсети").
Отмечается, что официальная электронная почта компании имеет окончание grmu.com.ua. Поэтому все другие варианты являются фальшивыми.
Публикация ЦПД (скриншот: facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)
Следовательно, для того, чтобы уберечься от мошенников, нужно внимательно проверять все полученные письма или сообщения (даже от якобы официальных учреждений), а также ни в коем случае не переходить по подозрительным ссылкам.
Напомним, ранее украинцев предупреждали об опасных письмах от мошенников от имени якобы хозяйственного суда определенной области.
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