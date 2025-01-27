Украинцев предупредили о фейковых письмах от "Газсетей": как уберечься от мошенников

Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме. Речь идет об отправке фейковых писем от имени якобы ООО "Газораспределительные сети Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра противодействия дезинформации (ЦПД) в Facebook.

Что известно о мошеннической схеме и как от нее уберечься

В ЦПД рассказали, что мошенники рассылают фейковые письма от имени ООО "Газораспределительные сети Украины" с требованием якобы:

подписать договоры;

оплатить счета;

перейти по ссылкам для подтверждения актов выполненных работ.

"На самом деле эти сообщения являются поддельными и содержат фишинговые ссылки", - отметили эксперты.

Пример фейкового письма (скриншот: facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)

Уточняется, что переходить по таким гиперссылкам - опасно для персональных данных (о чем заявили в компании "Газсети").

Отмечается, что официальная электронная почта компании имеет окончание grmu.com.ua. Поэтому все другие варианты являются фальшивыми.

Публикация ЦПД (скриншот: facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)

Следовательно, для того, чтобы уберечься от мошенников, нужно внимательно проверять все полученные письма или сообщения (даже от якобы официальных учреждений), а также ни в коем случае не переходить по подозрительным ссылкам.