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Українців попередили про фейки РФ щодо евакуації та оточення Харкова

Фото: українців попередили про фейки РФ щодо евакуації та оточення Харкова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Росіяни поширюють інформацію про "евакуацію мешканців Харкова через можливість оточення міста". Такі вкиди - черговий фейк ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України в Telegram.

Як зазначили у відомстві, у мережі поширюють повідомлення нібито від Державної служби з надзвичайних ситуацій України щодо проведення евакуації з Харкова та його околиць через загрозу оточення міста.

"МВС разом з Центром протидії дезінформації інформує, що зазначені публікації є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації в Україні", - пишуть у міністерстві.

Там уточнили, що за допомогою таких фейків росіяни, не маючи змоги досягти бажаного на полі бою, намагаються посіяти паніку та хаос серед українців.

У МВС закликали не довіряти сумнівним джерелам інформації.

Також у відомстві додали, що українські захисники продовжують надійно тримати позиції вздовж усієї лінії фронту.

Чи можлива евакуація Харкова

Нагадаємо, ще вчора, 1 квітня, мер Харкова Ігор Терехов зазначав, що приводів для евакуації населення з Харкова немає. Зараз у місті - 1,3 млн жителів.

При цьому, за його словами, будь-яка інша інформація є частиною російської ІПСГ з метою залякати городян.

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