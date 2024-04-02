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Украинцев предупредили о фейках РФ насчет эвакуации и окружения Харькова

Фото: украинцев предупредили о фейках РФ насчет эвакуации и окружения Харькова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Россияне распространяют информацию об "эвакуации жителей Харькова из-за возможности окружения города". Такие вбросы - очередной фейк врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины в Telegram.

Как отметили в ведомстве, в сети распространяют сообщения якобы от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины насчет проведения эвакуации из Харькова и его окрестностей из-за угрозы окружения города. 

"МВД вместе с Центром противодействия дезинформации информирует, что указанные публикации являются враждебным информационным вбросом, направленным на дестабилизацию ситуации в Украине", - пишут в министерстве. 

Там уточнили, что при помощи таких фейков россияне, не имея возможности достичь желаемого на поле боя, пытаются посеять панику и хаос среди украинцев. 

В МВД призвали не доверять сомнительным источникам информации. 

Также в ведомстве добавили, что украинские защитники продолжают надежно держать позиции вдоль всей линии фронта. 

Возможна ли эвакуация Харькова

Напомним, еще вчера, 1 апреля, мэр Харькова Игорь Терехов отмечал, что поводов для эвакуации населения из Харькова нет. Сейчас в городе - 1,3 млн жителей.

При этом, по его словам, любая другая информация является частью российской ИПСО с целью запугать горожан.

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Министерство внутренних дел УкраиныэвакуацияХарьковВойна России против Украины