"Деякі Telegram-канали розводять паніку, ніби на Київ рухається колона російської техніки. Це - брехня", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що напередодні річниці повномасштабного вторгнення у мережі зʼявляється все більше фейків і страшилок щодо повторного наступу російської армії на Київ.

"Більшість із них - робота росіян, аби спровокувати паніку серед українців, але знаходяться й недобросовісні канали, що маніпулюють темою у власних інтересах", - вказано в повідомленні.

Так, мережею ширяться публікації з текстом на кшталт "Щойно повідомили про рух колон в напрямку Києва, РФ почала", а далі пропонують почитати за посиланням. Українцям пояснили, що цей фейк, використаний у якості реклами, адже така гостра тема точно приверне увагу.

"Насправді, росіяни не наступають на Київ", - констатували в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Фото: українців попередили про фейки в мережі щодо "руху колон на Київ" (колаж РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше в ОК "Північ" повідомили, що розвідка зафіксувала рух колон військової техніки росіян в районі кордону із Чернігівською областю без знаків розпізнавання та живою силою, що була одягнена у піксель, схожий на форму ЗСУ. Там припустили, що ворог може готувати провокації.

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