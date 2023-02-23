"Некоторые Telegram-каналы разводят панику, будто на Киев двигается колонна российской техники. Это - ложь", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в канун годовщины полномасштабного вторжения в сети появляется все больше фейков и страшилок относительно повторного наступления российской армии на Киев.

"Большинство из них - работа россиян, чтобы спровоцировать панику среди украинцев, но находятся и недобросовестные каналы, манипулирующие темой в собственных интересах", - говорится в сообщении.

Так, сетью распространяются публикации с текстом по типу "Только что сообщили о движении колонн в направлении Киева, РФ начала", а дальше предлагают почитать по ссылке. Украинцам объяснили, что этот фейк, использованный в качестве рекламы, ведь такая острая тема точно привлечет внимание.

"На самом деле россияне не наступают на Киев", - констатировали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Фото: украинцев предупредили о фейках в сети касательно "движения колонн на Киев" (коллаж РБК-Украина)

Напомним, ранее в ОК "Север" сообщили, что разведка зафиксировала движение колонн военной техники россиян в районе границы с Черниговской областью без знаков распознавания и живой силой, одетой в пиксель, похожей на форму ВСУ. Там предположили, что враг может готовить провокации.

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