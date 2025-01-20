Українців попередили про фейк щодо "6500 гривень від Трампа": подробиці

У мережі поширюють інформацію про нібито виплату 6500 гривень українцям від новообраного президента США Дональда Трампа. Це повідомлення стало вірусним в соцмережах та месенджерах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Жодних офіційних заяв чи програм, спрямованих на виплату таких коштів українцям від Дональда Трампа не існує.
Фото: Центр протидії дезінформації
Подібні новини часто створюються з метою залучення нової аудиторії, підвищення охоплень та маніпулювання людьми для збільшення популярності конкретних сторінок або каналів у мережі.
Нагадаємо, що шахраї продовжують пропонувати фейкові виплати українцям. Для цього вони створюють телеграм-канали, які виглядають, як банківські або канали міжнародних організацій.