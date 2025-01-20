Українців попередили про фейк щодо "6500 гривень від Трампа": подробиці

Жодних офіційних заяв чи програм, спрямованих на виплату таких коштів українцям від Дональда Трампа не існує.

Фото: Центр протидії дезінформації

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