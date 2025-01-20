Украинцев предупредили о фейке о "6500 гривен от Трампа": подробности

Никаких официальных заявлений или программ, направленных на выплату таких средств украинцам от Дональда Трампа не существует.

Фото: Центр противодействия дезинформации

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