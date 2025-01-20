Українців попередили про фейк щодо "6500 гривень від Трампа": подробиці

Фото: фейкова новина про виплати від Трампа (flickr.com.National_Bank_Of _Ukraine)

У мережі поширюють інформацію про нібито виплату 6500 гривень українцям від новообраного президента США Дональда Трампа. Це повідомлення стало вірусним в соцмережах та месенджерах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Жодних офіційних заяв чи програм, спрямованих на виплату таких коштів українцям від Дональда Трампа не існує. Фото: Центр протидії дезінформації Подібні новини часто створюються з метою залучення нової аудиторії, підвищення охоплень та маніпулювання людьми для збільшення популярності конкретних сторінок або каналів у мережі.