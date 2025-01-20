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Українців попередили про фейк щодо "6500 гривень від Трампа": подробиці

Україна, Понеділок 20 січня 2025 13:00
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Українців попередили про фейк щодо "6500 гривень від Трампа": подробиці Фото: фейкова новина про виплати від Трампа (flickr.com.National_Bank_Of _Ukraine)
Автор: Владислава Ткаченко

У мережі поширюють інформацію про нібито виплату 6500 гривень українцям від новообраного президента США Дональда Трампа. Це повідомлення стало вірусним в соцмережах та месенджерах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Жодних офіційних заяв чи програм, спрямованих на виплату таких коштів українцям від Дональда Трампа не існує.

Українців попередили про фейк щодо &quot;6500 гривень від Трампа&quot;: подробиці

Фото: Центр протидії дезінформації

Подібні новини часто створюються з метою залучення нової аудиторії, підвищення охоплень та маніпулювання людьми для збільшення популярності конкретних сторінок або каналів у мережі.

Нагадаємо, що шахраї продовжують пропонувати фейкові виплати українцям. Для цього вони створюють телеграм-канали, які виглядають, як банківські або канали міжнародних організацій.

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