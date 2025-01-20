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Украинцев предупредили о фейке о "6500 гривен от Трампа": подробности

Украина, Понедельник 20 января 2025 13:00
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Украинцев предупредили о фейке о "6500 гривен от Трампа": подробности Фото: фейковая новость о выплатах от Трампа (flickr.com.National_Bank_Of _Ukraine)
Автор: Владислава Ткаченко

В сети распространяют информацию о якобы выплате 6500 гривен украинцам от новоизбранного президента США Дональда Трампа. Это сообщение стало вирусным в соцсетях и мессенджерах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Никаких официальных заявлений или программ, направленных на выплату таких средств украинцам от Дональда Трампа не существует.

Украинцев предупредили о фейке о &quot;6500 гривен от Трампа&quot;: подробности

Фото: Центр противодействия дезинформации

Подобные новости часто создаются с целью привлечения новой аудитории, повышения охвата и манипулирования людьми для увеличения популярности конкретных страниц или каналов в сети.

Напомним, что мошенники продолжают предлагать фейковые выплаты украинцам. Для этого они создают телеграм-каналы, которые выглядят, как банковские или каналы международных организаций.

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