Украинцев предупредили о фейке о "6500 гривен от Трампа": подробности

Фото: фейковая новость о выплатах от Трампа (flickr.com.National_Bank_Of _Ukraine)

В сети распространяют информацию о якобы выплате 6500 гривен украинцам от новоизбранного президента США Дональда Трампа. Это сообщение стало вирусным в соцсетях и мессенджерах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Никаких официальных заявлений или программ, направленных на выплату таких средств украинцам от Дональда Трампа не существует. Фото: Центр противодействия дезинформации Подобные новости часто создаются с целью привлечения новой аудитории, повышения охвата и манипулирования людьми для увеличения популярности конкретных страниц или каналов в сети.