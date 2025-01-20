Украинцев предупредили о фейке о "6500 гривен от Трампа": подробности
В сети распространяют информацию о якобы выплате 6500 гривен украинцам от новоизбранного президента США Дональда Трампа. Это сообщение стало вирусным в соцсетях и мессенджерах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Никаких официальных заявлений или программ, направленных на выплату таких средств украинцам от Дональда Трампа не существует.
Фото: Центр противодействия дезинформации
Подобные новости часто создаются с целью привлечения новой аудитории, повышения охвата и манипулирования людьми для увеличения популярности конкретных страниц или каналов в сети.
Напомним, что мошенники продолжают предлагать фейковые выплаты украинцам. Для этого они создают телеграм-каналы, которые выглядят, как банковские или каналы международных организаций.