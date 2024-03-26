Українців попередили про черги на кордоні з Польщею і причина не в протестах

У відомстві нагадали, що для перетину кордону легковиками та автобусами подорожні найчастіше обирають пункти пропуску "Краківець" та "Шегині". Це призводить до того, що на вказаних пунктах пропуску спостерігається накопичення транспорту.

Водночас прикордонники фіксують черги і на в’їзд в Україну.

Найменша динаміка руху спостерігається у:

"Смільниці";

"Грушеві";

"Раві-Руській";

"Угриневі".

"З метою зменшення часу очікування в чергах рекомендуємо громадянам обирати ці пункти пропуску для перетину кордону", - сказано у повідомленні.

Зауважимо, що цього року католики святкують Великдень 31 березня.

Протести польських фермерів на кордоні з Україною

Нагадаємо, польські фермери продовжують блокувати рух вантажних транспортних засобів. Спостерігається значне ускладнення для перетину кордону - як в напрямку України, так і в напрямку Польщі. Блокування продовжують здійснювати на шести пунктах пропуску.

Раніше протестувальники заявляли про плани продовжити свої пікети на кордоні з Україною до 30 квітня.

Також повідомлялося, що 20 березня на території Польщі розпочались загальнонаціональні акції протесту із загальним числом учасників до 70 тисяч осіб. Зокрема протестувальники призупинили пропуск вантажівок, а також автобусів на контрольно-пропускнім пункті "Медика-Шегині".

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