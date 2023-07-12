ua ru
Ср, 12 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українців попередили про черги на кордоні з Польщею: де саме і в чому причина

Новость на русском →
Середа 12 липня 2023 10:20
Українців попередили про черги на кордоні з Польщею: де саме і в чому причина Фото: українців попередили про черги на кордоні з Польщею (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" на кордоні з Польщею розпочались ремонтні роботи. Це призвело до черги вантажівок на в'їзд в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як зазначають у ДПСУ, ремонтні роботи триватимуть місяць.

У зв'язку з цим уповільнився пропуск вантажівок на в'їзд в Україну. На під'їзних шляхах до Дорогуська накопичується черга. На сьогоднішній ранок вона налічувала 500 ваговозів.

Українців просять врахувати цю інформацію при плануванні поїздки.

Черги на кордоні

Влітку пасажиропотік на кордонах України зріс майже у півтора рази. Разом із цим збільшилися черги на пунктах пропуску.

Яка причина такої ситуації та що робити, щоб уникнути тривалого очікування на кордоні, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також раніше ми повідомляли, що Державна прикордонна служба України посилює заходи стосовно встановлення законних підстав для перетинання державного кордону особами, внесеними до системи "Шлях".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДПСУ Кордон з Україною
NEWS
У центрі уваги Україна. Всі подробиці другого дня саміту НАТО у Вільнюсі (онлайн)
У центрі уваги Україна. Всі подробиці другого дня саміту НАТО у Вільнюсі (онлайн)
DAILY
Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна: Україна повинна мати шлях до повноправного членства в НАТО
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна: Україна повинна мати шлях до повноправного членства в НАТО