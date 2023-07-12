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Украинцев предупредили о очередях на границе с Польшей: где именно и в чем причина

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Среда 12 июля 2023 10:20
Украинцев предупредили о очередях на границе с Польшей: где именно и в чем причина Фото: украинцев предупредили о очередях на границе с Польшей (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин" на границе с Польшей начались ремонтные работы. Это привело к очереди грузовиков на въезд в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как отмечают в ГПСУ, ремонтные работы продлятся месяц.

В связи с этим замедлился пропуск грузовиков на въезд в Украину. На подъездных путях к Дорогуску накапливается очередь. На сегодняшнее утро она насчитывала 500 грузовиков.

Украинцы просят учесть эту информацию при планировании поездки.

Очереди на границе

Летом пассажиропоток на границах Украины вырос почти в полтора раза. При этом увеличились очереди на пунктах пропуска.

Какова причина такой ситуации и что делать во избежание длительного ожидания на границе, - читайте в материале РБК-Украина.

Также ранее мы сообщали, что Государственная пограничная служба Украины ужесточает меры по установлению законных оснований для пересечения государственной границы лицами, внесенными в систему "Шлях".

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ДПСУ Граница с Украиной
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