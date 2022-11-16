Українців попередили про аварійні відключення після найбільшої атаки в історії енергетики

По всій Україні 16 листопада застосовуються графіки погодинних відключень, а також додатково - аварійні відключення. Напередодні відбулася найбільша атака в історії енергетики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".
"Масовані ракетні удари 15 листопада та похолодання ще більше ускладнили ситуацію в енергосистемі", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили в прес-службі, 16 листопада була найбільша атака в історії енергетики, від якої постраждали всі регіони України.
Найбільш складна ситуація на заході Україні, а також у центральному і північно-східних регіонах. Для стабілізації енергосистеми "Укренерго" було застосовано аварійні графіки відключень. Це дозволило запобігти повному знеструмленню країни, завив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
Наступні декілька дні будуть важкими: наближається похолодання і споживання електроенергії зростатиме, відповідно навантаження на мережі теж, додав він.
Кудрицький закликав з розумінням ставитися до відключень, які будуть впроваджуватися по мірі необхідності.
"Ворог жорстокий і ми розуміємо, що на цьому він може не зупинитися. У нас є план реагування на різні ситуації, у тому числі й найгірші. Водночас українцям треба бути готовими до значних перерв в енергопостачанні та мати необхідний запас води, заряджені пристрої та павербанки", - додав він.
Нагадаємо, 15 листопада Росія завдала наймасовішого удару по території України. Окупанти випустили на нашій території понад 90 ракет та 10 іранських дронів "Шахед". Внаслідок атак були пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури у кількох регіонах.
При цьому силам ППО всього вдалося збити понад 70 ворожих ракет.
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