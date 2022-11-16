Украинцев предупредили об аварийных отключениях после крупнейшей атаки в истории энергетики

"Массированные ракетные удары 15 ноября и похолодание еще больше усложнили ситуацию в энергосистеме", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, 16 ноября была самая большая атака в истории энергетики, от которой пострадали все регионы Украины.

Наиболее сложная ситуация на западе Украины, а также центральном и северо-восточных регионах. Для стабилизации энергосистемы "Укрэнерго" были применены аварийные графики отключений. Это позволило предотвратить полное обесточивание страны, заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Следующие несколько дней будут тяжелыми: близится похолодание и потребление электроэнергии будет расти, соответственно нагрузка на сети тоже, добавил он.

Кудрицкий призвал с пониманием относиться к отключениям, которые будут внедряться по мере необходимости.

"Враг жесток и мы понимаем, что на этом он может не остановиться. У нас есть план реагирования на разные ситуации, в том числе и самые плохие. В то же время украинцам нужно быть готовыми к значительным перерывам в энергоснабжении и иметь необходимый запас воды, заряженные устройства и павербанки", – добавил он.