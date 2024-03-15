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Украинцев в оккупации предупредили о возможных провокациях россиян во время "выборов"

Украина, Пятница 15 марта 2024 08:58
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Украинцев в оккупации предупредили о возможных провокациях россиян во время "выборов" Фото: украинцев в оккупации предупредили о возможных провокациях россиян (t me mariupolrada)
Автор: Наталья Юрченко

Российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины планируют теракты в период проведения так называемых "выборов" президента РФ. Украинцев в оккупации предупредили о возможных провокациях оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "Желтая лента" в Telegram.

"По информации от активистов движения "Желтая Лента" с 15 по 17 марта россияне планируют теракты и провокации с жертвами среди гражданского населения на избирательных участках временно оккупированной территории Украины", - говорится в сообщении.

Активисты добавляют, что оккупанты собираются обвинить украинские войска в якобы провокациях.

Украинцев в оккупации призвали не подходить к "избирательным участкам" с 15 по 17 марта и находиться дома.

"Не игнорируйте воздушные тревоги. Игнорируйте выборы", - призывают активисты.

Псевдовыборы в России

Напомним, в России так называемые "выборы" президента продлятся три дня - с 15 по 17 марта 2024 года.

Российский диктатор Владимир Путин сможет оставаться у власти, по меньшей мере, до 2030 года. Причем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже заявил, что Путина переизберут с результатом в 90% голосов.

В Кремле надеются, что 30% жителей временно оккупированных территорий добровольно примут участие в "выборах" президента РФ.

Больше о том, как Путин устроил себе новый срок и чего ждать после его "победы" - читайте в материале РБК-Украина.

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