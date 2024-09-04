Для українців в окупації без паспортів РФ будують "міграційні табори"

На окупованих теренах України будують "міграційні центри". Туди помістять тих, хто не отримав паспорту РФ.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ ".

Як зазначається у матеріалі, так званий перехідний період в окупації закінчується у грудні 2024 року. З початку 2025-го українці, які не отримали російського громадянства, вважаються іноземцями та підлягають депортації. А для цього в окупованих регіонах обладнають центри тимчасового тримання іноземних громадян.

"З'являються повідомлення, що нібито російська влада планує облаштувати спеціальні табори для таких осіб, де вони будуть утримуватися як іноземці. Ця інформація тривожна і підкреслює посилення репресивних заходів проти населення тимчасово окупованих територій, проте конкретних підтверджених деталей щодо цих таборів поки що мало", - сказав він. уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у коментарі РБК-Україна.

Відомо, що багатьох українців тримали в подібних центрах, коли насильно депортували на Росію, але як вони виглядатимуть і функціонуватимуть в окупації, куди депортуватимуть тих українців, які відмовилися отримати паспорт РФ - питання поки що без відповіді.