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Для украинцев в оккупации без паспортов РФ строят "миграционные лагеря"

Украина, Среда 04 сентября 2024 09:48
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Для украинцев в оккупации без паспортов РФ строят "миграционные лагеря" Фото: Украинцев в оккупации без российских паспортов поместят миграционные лагеря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Александр Белоус

На оккупированных территориях Украины строят "миграционные центры". Туда поместят тех, кто не получил паспорт РФ.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Ни шагу без "аусвайса". Как Кремль вынуждает украинцев в оккупации брать паспорта РФ".

Как отмечается в материале, так называемый переходный период в оккупации заканчивается в декабре 2024 года. С начала 2025-го украинцы, не получившие российское гражданство, считаются иностранцами и подлежат депортации. А для этого в оккупированных регионах оборудуют центры временного содержания иностранных граждан.

"Появляются сообщения, что якобы российские власти планируют обустройство специальных лагерей для таких лиц, где они будут содержаться как иностранцы. Эта информация тревожна и подчеркивает усиление репрессивных мер против населения временно оккупированных территориях, однако конкретных подтвержденных деталей относительно этих лагерей пока мало", - сказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в комментарии РБК-Украина.

Известно, что многих украинцев держали в подобных центрах, когда насильно депортировали на Россию, но как они будут выглядеть и функционировать в оккупации, куда будут депортировать тех украинцев, которые отказались получить паспорт РФ - вопрос пока без ответа, отмечается в

Как сообщало РБК-Украина, россияне на временно оккупированных территориях Украины принуждают людей переоформить свое собственное жилье по согласно законодательству РФ. А для этого нужен российский паспорт.

Если имущество не зарегистрируют в российских системах в течение 30 дней, оно по закону РФ официально считается "бесхозным", а это значит, что оккупанты могут выгнать человека из его собственной квартиры.

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Оккупанты Российская Федерация
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Ни шагу без "аусвайса". Как Кремль вынуждает украинцев в оккупации брать паспорта РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Ни шагу без "аусвайса". Как Кремль вынуждает украинцев в оккупации брать паспорта РФ