Українців лякають повістками на блокпостах. Spravdi попередило про фейк

За даними центру, в мережі активно поширюється інформація про те, що в Україні розробили карту з розташуванням мобільних блокпостів, на яких роздають повістки. Відео з таким посилом здебільшого поширюють у TikTok, однак це не правда.

SPRAVDI повідомило, що даний ролик створили за допомогою штучного інтелекту.

"По-перше, міміка ведучого не збігається зі словами, які він промовляє. По-друге, у відео є кадри з "ТСН" та "Еспресо", проте на їх ресурсах інформації про мобільні блокпости з повістками немає", - пояснили в центрі.

До того ж на мапі насправді позначені продуктові магазини, які працювали 1 березня 2022 року.

"Тобто там є позначки навіть на тимчасово окупованих територіях, а це - абсурд, адже Україна, на жаль, не має контролю над ними", - додали в SPRAVDI.

В центрі також зауважили, що у кінці відео його автори закликають перейти за посиланням у шапці профілю, що веде на анонімний новинний канал.

"Тож це - черговий спосіб обманом заманити підписників на сумнівний Telegram-канал", - пояснили в центрі.

Фейки росіян

Нагадаємо, останнім часом російські пропагандисти все частіше розповсюджують фейки, пов'язані з війною проти України.

Зокрема, нещодавно ворог вигадав, що в Україні почали вручати повістки за допомогою додатку "Дія". Така інформація виявилася хибною.

Також пропагандисти розповсюджували відео в соцмережах з нібито заявою президента України Володимира Зеленського про "скасування військового стану в 10 областях". Воно було фейковим.

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