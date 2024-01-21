Украинцев пугают повестками на блокпостах. Spravdi предупредило о фейке

По данным центра, в сети активно распространяется информация о том, что в Украине разработали карту с расположением мобильных блокпостов, на которых раздают повестки. Видео с таким посылом в основном распространяют в TikTok, однако это не правда.

SPRAVDI сообщило, что данный ролик создали с помощью искусственного интеллекта.

"Во-первых, мимика ведущего не совпадает со словами, которые он произносит. Во-вторых, в видео есть кадры с "ТСН" и "Еспресо", однако на их ресурсах информации о мобильных блокпостах с повестками нет", - пояснили в центре.

К тому же на карте на самом деле обозначены продуктовые магазины, которые работали 1 марта 2022 года.

"То есть там есть отметки даже на временно оккупированных территориях, а это - абсурд, ведь Украина, к сожалению, не имеет контроля над ними", - добавили в SPRAVDI.

В центре также отметили, что в конце видео его авторы призывают перейти по ссылке в шапке профиля, ведущей на анонимный новостной канал.

"Поэтому это - очередной способ обманом заманить подписчиков на сомнительный Telegram-канал", - пояснили в центре.

Фейки россиян

Напомним, в последнее время российские пропагандисты все чаще распространяют фейки, связанные с войной против Украины.

В частности, недавно враг придумал, что в Украине начали вручать повестки с помощью приложения "Дія". Такая информация оказалась ложной.

Также пропагандисты распространяли видео в соцсетях с якобы заявлением президента Украины Владимира Зеленского о "отмене военного положения в 10 областях". Оно было фейковым.

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