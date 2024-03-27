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Українців лякають новим ракетним обстрілом. В ЦПД зробили заяву

Фото: в мережі шириться інформація про підготовку нової атаки РФ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В мережі шириться інформація про підготовку нової атаки з боку Російської Федерації, проте цього разу такі заяви з'являються здебільшого в анонімних Telegram-каналах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації.

"Інформація про нібито підготовку росіянами обстрілів, яку поширюють неофіційні джерела інформації, зокрема заради власного хайпу і зростання підписників, може викликати паніку у населення", - пояснили в ЦПД.

Сьогодні деякі ЗМІ поширили інформацію, що 200-250 повітряних цілей цієї доби можуть одночасно випустити росіяни по Україні

В центрі наголосили, що таку інформацію мають коментувати виключно офіційні особи. Ба більше в ЦПД зазначили, що українцям варто довіряти лише офіційним джерелам інформації. 

"Загроза обстрілів існує завжди, і жоден анонімний канал не знає кількість ракет, яку підготував ворог. Довіряйте лише верифікованим джерелам інформації", - заявили в центрі.
 

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські пропагандисти намагаються посіяти паніку серед українців за допомогою фейкових новин.

Своєю чергою Сили оборони Півдня попередили, що Росія готує низку інформаційно-психологічних спецоперацій після обстрілів енергетичної інфраструктури України, в тому числі та про ДніпроГЕС.

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