Українців лякають новим ракетним обстрілом. В ЦПД зробили заяву

В мережі шириться інформація про підготовку нової атаки з боку Російської Федерації, проте цього разу такі заяви з'являються здебільшого в анонімних Telegram-каналах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації.
"Інформація про нібито підготовку росіянами обстрілів, яку поширюють неофіційні джерела інформації, зокрема заради власного хайпу і зростання підписників, може викликати паніку у населення", - пояснили в ЦПД.
Сьогодні деякі ЗМІ поширили інформацію, що 200-250 повітряних цілей цієї доби можуть одночасно випустити росіяни по Україні
В центрі наголосили, що таку інформацію мають коментувати виключно офіційні особи. Ба більше в ЦПД зазначили, що українцям варто довіряти лише офіційним джерелам інформації.
"Загроза обстрілів існує завжди, і жоден анонімний канал не знає кількість ракет, яку підготував ворог. Довіряйте лише верифікованим джерелам інформації", - заявили в центрі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що російські пропагандисти намагаються посіяти паніку серед українців за допомогою фейкових новин.
Своєю чергою Сили оборони Півдня попередили, що Росія готує низку інформаційно-психологічних спецоперацій після обстрілів енергетичної інфраструктури України, в тому числі та про ДніпроГЕС.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.